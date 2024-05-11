وصفة ألمانية للعمر الطويل: اتبع نصيحة الأم

كم من الأعوام سأعيش؟ يثير هذا السؤال قلق العديد من الناس، على الأقل، عندما يموت أحد رفاق العمر فجأة قبل الأوان المتوقع. ورغم أن متوسط العمر المتوقع في ألمانيا يسلك اتجاهاً واحداً فقط منذ عقود ألا وهو الاتجاه التصاعدي، فإن هذا الاتجاه فقد بعض الديناميكية مؤخراً، كما يقول رولاند راو، من جامعة روستوك شمال ألمانيا.

وأوضح راو، أستاذ الديموغرافيا والباحث الأول في معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية في روستوك (إم بي آي دي آر): «نادراً ما يموت أحد اليوم في عمر 60 أو 70 عاماً»، مشيراً إلى أن التحول في الاتجاه في الدول الصناعية مثل ألمانيا وفرنسا واليابان، لا يبدأ في الوقت الحالي إلا بعد سن الـ70.

وأفادت حسابات مكتب الإحصاء الفيدرالي لعام 2022 بأن متوسط العمر المتوقع في ألمانيا عند الولادة يبلغ 2ر78 عاماً للرجال، و9ر82 للنساء.

وبحسب مقال نشر في مجلة «ساينس» في عام 2002 كتبه جيم أويبن من جامعة كامبريدج، وجيمس فاوبل من معهد (إم بي آي دي آر)، فإن متوسط العمر المتوقع القياسي في البلدان الغنية يتزايد بمعدل يقدر بنحو 5ر2 عام كل عقد وذلك منذ أكثر من قرن ونصف القرن.

ووفقاً لراو، هناك مبدأ توجيهي بسيط للغاية بشكل عام: «افعل ما قالته لك أمك: لا تدخن؛ وقم بممارسة الرياضة، وتناول طعاماً صحياً... أعتقد أن التغذية لديها القدرة الأكبر على خلق أفضل الظروف لحياة صحية وطويلة على المستوى الفردي».

وكانت بيانات من دراسة طويلة الأمد لأفراد سابقين في الجيش الأميركي أظهرت أنه يمكن للرجال والنساء في منتصف العمر في حال اتباع أسلوب حياة صحي أن يعيشوا لفترة تزيد في المتوسط بمقدار 20 عاماً مقارنة بمن يتبعون أسلوب حياة ضاراً للغاية.