الصرع البؤري.. النوبات المتكررة تؤذي الدماغ

شدّد طبيب الأعصاب الدكتور فولف أوليفر كرون على أهمية التشخيص المبكر للصرع البؤري لعلاجه في الوقت المناسب؛ لأن نوباته المتكررة تؤذي الدماغ.

يُشار إلى أن الصرع البؤري هو اضطراب كهربائي مؤقت في جزء محدود من الدماغ.

وأوضح الطبيب الألماني أن الصرع البؤري يؤدي إلى إدراك حسي خاطئ؛ إذ يعاني المريض تشوشاً ذهنياً واضطرابات الكلام والرؤية، وتنتابه أفكار أو مشاعر أو تصورات غير عادية، فعلى سبيل المثال يشم رائحة شيء غير موجود.

وتشمل أعراض الصرع البؤري أيضاً التنميل والوخز والحركات والتشنجات الخارجة عن السيطرة.