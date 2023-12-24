اين تذهب..أبرز الوجهات في دبي للاحتفال بليلة رأس السنة

«أورا»

سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بأفق دبي المُضاء من أعلى نقطة مشاهدة حصرية لدى «أورا» ابتداء من الثامنة مساء في 31 ديسمبر، حيث الإطلالات تخطف الأنفاس باحتفالات لا مثيل لها، مع إطلالات مختلفة مثل إطلالة جزيرة النخلة، وإطلالة على المدينة، وإطلالة على برج العرب، وعلى المارينا وعين دبي.

مركز دبي المالي العالمي

يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستضافة عدد من العروض الاحتفالية الخاصة بموسم الأعياد والأجواء الشتوية الغامرة، لاسيما وأن المركز يتمتع بموقع مميز يطل على أبرز مواقع الألعاب النارية والاحتفالات بالعام الجديد، والتي تنطلق كل عام من برج خليفة، بموقعه المتميز المتوسط لمدينة دبي القديمة ودبي الجديدة، حيث سيتحول المركز والمسارات الخارجية المحيطة به إلى وجهة احتفالية مميزة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات المناسبة لجميع أفراد العائلة للتنزه في «جيت أفينيو».

«سي لا في»

مع طقس دبي المثالي يمكن للضيوف الاستمتاع باللحظة التي تكتمل بالمناظر الرائعة وخيارات الطعام اللذيذة للغداء والعشاء في «CE LA VI»، حيث سيقدم الطريقة المثالية لقضاء فترة ما بعد ظهيرة يوم السبت، مع الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بالمناظر الخلابة لأفق دبي مقابل برج خليفة، كما سيمتلئ بالإيقاعات الجذابة، إلى جانب الألحان الساحرة لعازف الساكس فاكو، والإيقاع الإيقاعي لكوتشارا جاراميلو.

القرية العالمية

ترحب القرية العالمية بالعائلات والضيوف للانضمام والمشاركة في احتفالات رأس السنة الجديدة التي ستكون متزامنة مع احتفالات سبع دول من أنحاء العالم بدخول العام الجديد.

وستنطلق احتفالات القرية العالمية من المسرح الرئيس بإطلاق عروض الألعاب النارية المذهلة التي ستضيء أفق الوجهة، فيما ستُجرى أضخم الاحتفالات عندما تشير الساعة إلى منتصف الليل في الإمارات.

دبي باركس آند ريزورتس

دعت «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، المقيمين في دولة الإمارات وضيوفها إلى استقبال العام الجديد 2024، باحتفالات مضاعفة من خلال عرض الليزر المبهر الذي تم تدشينه أخيراً، وعروض الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد.

أتلانتس دبي

سيُسحر الضيوف من كل الأعمار بعرض الألعاب النارية منتصف الليل في أتلانتس ذا بالم، إلى جانب تجارب طهي جديدة للاستمتاع بها في واحد من أفضل 50 فندقاً في العالم، «أتلانتس ذا رويال»، حيث يشارك الفنان الأيقوني، ستينغ، على مسرح «أتلانتس ذا بالم» في سهرة لا تُنسى لرأس السنة الجديدة.