وصفة تُعيد للبشرة الشاحبة بريقها

تبدو البشرة شاحبة خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، ما يفسد مظهرها الجمالي.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن للمرأة استعادة بريق بشرتها خلال الشتاء، من خلال استعمال البودرة البرونزية، التي تمنح البشرة توهجاً جذاباً.

وأوصت المجلة باختيار مستحضر ذي قوام جل أو سائل، إذ يعمل هذا المستحضر على ترطيب البشرة ويتماهى معها جيداً.

وكي يبدو تأثير البودرة البرونزية طبيعياً في الشتاء، ينبغي اختيار درجة «أندرتون» باردة، مع مراعاة الابتعاد عن الدرجات الدافئة والذهبية، وكذلك المستحضرات المحتوية على جزيئات لامعة.

وأضافت المجلة أنه ينبغي وضع البودرة البرونزية على عظام الوجنات وبمحاذاة خط الذقن، وليس على الجبين أو ظهر الأنف.

وكي يدوم تأثير البودرة البرونزية طويلاً، ينبغي وضعها تحت كريم الأساس، إذ يحول ذلك دون تعرضها للسيلان.

البشرة قد تبدو شاحبة خلال الشتاء بسبب برودة الطقس، ما يفسد مظهرها الجمالي.