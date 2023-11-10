فاكهة صديقة للقلب.. تساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول

نقلت مجلة «فرويندين» المعنية بالصحة والجمال عن خبراء مختصين أن البرقوق يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ توصف تلك الفاكهة بأنها صديقة للقلب، وتساعد على التمتع بالرشاقة، فضلاً عن أنها تمنح البشرة مظهراً مفعماً بالشباب والحيوية.

وأضافت المجلة أن البرقوق يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، وغني بالألياف الغذائية التي لا تساعد على تنشيط عملية الهضم فحسب، بل تعمل أيضاً على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد، ما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وأشارت إلى أن البرقوق يعد صديقاً للقلب؛ إذ يعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويعد البرقوق غنياً بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، والتي تحارب شيخوخة البشرة وشحوبها لتمنحها مظهراً ينبض بالشباب والحيوية.