بنطال كابري يتربع على عرش الموضة النسائية

يتربع بنطال كابري على عرش الموضة النسائية؛ حيث تألقت به عارضات الأزياء العالميات مثل جيجي حديد وأليكسا تشونغ. وأوضحت مجلة «Elle» أن بنطال كابري المسمى على اسم جزيرة كابري الإيطالية هو بنطال بطول ثلاثة أرباع، مشيرة إلى أنه لطالما تألقت به النجمات العالميات مثل أودري هيبورن في الخمسينيات وسارة جيسيكا باركر في بداية الألفية الجديدة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بنطال كابري يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق بنطال من الجينز مع توب بسيط، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق بنطال من القماش مع بلوزة وبليزر.

وأشارت «Elle» إلى أهمية اختيار الحذاء المناسب لبنطال كابري، موضحة أن الموديلات الجينز تتناسب مع حذاء باليرينا أو صندل ميول أو شبشب، في حين أن الموديلات القماشية.