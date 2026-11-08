خالد الصاوي: الوقوف أمام الجمهور يتطلب وعياً بكل حركة

أكد الفنان المصري خالد الصاوي أن الأداء الناجح يتجاوز مجرّد الموهبة إلى التدريب المستمر، والثقة بالنفس، والقدرة على التحكم في الصوت والجسد والتركيز، مضيفاً خلال ورشة «استوديو الممثل: من التدريب إلى خشبة المسرح»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، أن الخجل والخوف من أبرز العوائق التي ينبغي للممثل تجاوزها.

واستحضر موقفاً لشاب يتمتع بمظهر أنيق وبنية رياضية، لكنه ارتكب، خلال ظهوره على المسرح سلسلة من الأخطاء التي أضعفت حضوره، من بينها وضع يده في جيب بنطاله، والإمساك بالميكروفون بطريقة جعلت مستوى صوته يتغير باستمرار، فضلاً عن ارتعاش يده وتوجيه حديثه إلى جانب من الجمهور وإهمال بقية الحاضرين. وأوضح أن المشكلة الأكبر كانت في رفض الشاب الاستماع إلى الملاحظات التي حاول تقديمها له، لافتاً إلى أن النصائح التي يشاركها مع المتدربين هي حصيلة تجارب شخصية مرّ خلالها بأخطاء تعلم منها على مدار مسيرته.

وشدد على أن الوقوف أمام الجمهور يتطلب وعياً بكل حركة وإشارة، لأن أنظار الحاضرين تتجه إلى الشخص الموجود على المسرح، ما يجعل تفاصيل أدائه جزءاً من الرسالة التي تصل إليهم.

وفي حديثه عن أدوات الأداء، استشهد الصاوي بعبارة «تكلم حتى أراك»، مؤكداً أهمية الصوت في تشكيل حضور الممثل وإيصال المعنى إلى الجمهور، منوهاً بأن الصوت الجهوري لا يتحقق بالصراخ أو الضغط على الحلق، بل يحتاج إلى تدريب يساعد الممثل على استخدام إمكاناته الصوتية والجسدية بصورة سليمة، مع التحكم في درجة الصوت وطريقة توجيهه. وشدد على قيمة الصمت في الأداء، إذ إن التعبير لا يتطلب الكلام المتواصل، والوقفات والحركة ولغة الجسد يمكنها أن تسهم في إيصال المعنى بقدر ما تفعل الكلمات.