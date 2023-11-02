بكتيريا «كامبيلوباكتر».. تجنبوا الأطعمة النيئة

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن عدوى بكتيريا «كامبيلوباكتر» تحدث بسبب تناول أطعمة ومشروبات ملوثة أو نيئة أو غير ناضجة بشكل كاف كالحليب الخام ومنتجاته.

وأوضح المركز الألماني أن أعراض الإصابة بعدوى بكتيريا «كامبيلوباكتر» تتمثل في الإسهال (قد يكون مائياً أيضاً)، وآلام البطن وتقلصات البطن والحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل.

وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على عدوى بكتيريا «كامبيلوباكتر» المتمثلة في التهاب الأمعاء المزمن ومتلازمة القولون العصبي والتهاب المفاصل التفاعلي (التهاب المفاصل بعد العدوى البكتيرية)، ومتلازمة غيلان باريه (التهاب الأعصاب مع ضعف العضلات والألم).

وللوقاية من عدوى بكتيريا «كامبيلوباكتر» ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية، التي تتمثل في غسل الأطعمة جيداً وإنضاجها جيداً أيضاً.