مصدر جيد للبروتين بعيداً عن اللحوم

تعد «التِمبَة» طعاماً إندونيسياً شهيراً مصنوعاً من فول الصويا، وهي مصدر جيد للبروتين النباتي، إذ تحتوي 100 غرام منها على 19 غراماً من البروتين، ما يجعلها بديلاً جيداً للحوم، وفق المركز الاتحادي للتغذية.

كما تعتبر «التِمبَة» غنية بالمعادن والفيتامينات، مثل البوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين B12، وتمتاز بأنها سهلة الهضم، كونها مخمرة. وأضاف المركز أن «التِمبَة» تمتاز بقوام ثابت ومتماسك وتتمتع بمذاق شهي يشبه مذاق الفِطر أو المكسرات.

ويمكن تحضير «التِمبَة» بطرق متنوعة، إذ يمكن على سبيل المثال تتبيلها في صوص الصويا والزنجبيل المحمص والثوم، ثم تقطيعها إلى شرائح وقليها، ثم وضعها في الشطائر.