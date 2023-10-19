أعراض تتطلب زيارة طفلك لطبيب العيون

أفادت جمعية «الرؤية الجيدة» بأنه ينبغي بشكل عام اصطحاب الطفل إلى طبيب العيون لإجراء فحوص النظر، بدءاً من عمر ثلاث سنوات على أقصى تقدير.

وأضافت أنه إذا كان يعاني أحد الوالدين قصر نظر شديداً، فينبغي حينئذ اصطحاب الطفل إلى طبيب العيون في وقت مبكر، بالأحرى بين عمر ستة أشهر و12 شهراً.

وينطبق ذلك أيضاً إذا كان الطفل مبتسراً، إذ يرتفع لديه خطر الإصابة بقصور النظر.

وبشكل عام، ينبغي استشارة طبيب العيون على الفور عند ملاحظة بعض الأعراض على الطفل، مثل ارتعاش العين وتدلي الجفون واللون الأبيض المائل للرمادي لبؤبؤ العين، حيث تعد هذه الأعراض علامات محتملة لأمراض عيون خطرة.