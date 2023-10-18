التنورة نجمة الخريف.. وكأنها حلوى الـ «كب كيك»   

تمثل تنورة الكب كيك (Cupcake Skirt) نجمة الموضة النسائية هذا الخريف لتمنح المرأة إطلالة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن تنورة الكب كيك هي تنورة ذات قصة على شكل حرف A وقصيرة غالباً وتمتاز بطيّاتها الكثيرة وخاماتها المنتفخة على غرار حلوى الكب كيك اللذيذة، مشيرة إلى أنها تنطق بالرقة والأنوثة وتمنح المرأة مظهراً واثقاً.

وأضافت أن تنورة الكب كيك تمتاز بتنوع إمكانات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقها مع قطعة فوقية ذات قصة ضيقة ولون متباين، كما يمكن الحصول على إطلالة رزينة تناسب العمل من خلال تنسيقها مع بليزر أنيق.