المواد المُرَّة.. فوائدها الصحية بالجملة

أكدت المحاضرة في الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة الصحة كريستينا إيسر، أن المواد المُرَّة الموجودة في بعض الأغذية مثل الجريب فروت وكرنب بروكسل والهندباء البرية تتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وأضافت إيسر أن المواد المُرَّة تساعد على تعزيز عملية الهضم؛ لأنها تعمل على تحسين إنتاج حمض المعدة والصفراء، ما يسهل على الجسم هضم الأطعمة الدهنية بصفة خاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد المواد المُرَّة على التقليل من الشعور بالجوع والتقليل من الرغبة في تناول الحلويات، ما يعود بالفائدة على مرضى السكري وأصحاب الوزن الزائد على وجه الخصوص.

في المقابل، أشارت إيسر إلى أنه لا ينبغي تناول الأغذية المحتوية على مواد مُرَّة عند تناول الأدوية؛ لأنه قد تحدث تفاعلات دوائية؛ إذ قد تتسبب المواد المُرَّة في زيادة أو تقليل مفعول بعض الأدوية مثل أدوية خفض الكوليسترول أو أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية.

كريستينا إيسر:

• المواد المرة تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.