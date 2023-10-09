تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط.. أسبابه متعددة

تتعدد أسباب تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط، فمنها ما هو بسيط ومنها ما هو خطر، وفق مركز أبحاث السرطان التابع لجمعية هيلمهولتس بألمانيا.

وأشار المركز إلى أن الأسباب البسيطة لتورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط تكمن في الإصابة بعدوى بسبب جرح في منطقة الإبط، والذي يحدث مثلاً عند تنظيف هذه المنطقة.

كما أن التورم قد يرجع إلى جرح أو الخضوع لجراحة في منطقة الصدر والذراع، إذ يعد ذلك مؤشراً على النشاط المكثف لجهاز المناعة من أجل مواجهة العمليات الالتهابية.

وإضافة إلى ذلك، قد يكمن سبب التورم في تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أوضح المركز أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط قد ينذر بالإصابة بسرطان الثدي، لاسيما إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى، مثل وجود عقدة في الثدي، وحدوث تغيرات على حجم الثدي وشكل حلمات الثدي، إضافة إلى أعراض أخرى، مثل الحمى والعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر.