أغذية تقوي جهازك المناعي شتاءً       

أورد موقع «أبونيت.دي» الذي يُعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه يمكن مواجهة خطر الإصابة بالعدوى خلال فصلي الخريف والشتاء من خلال تقوية الجهاز المناعي، عن طريق إمداده بالفيتامينات المهمة للمناعة، على رأسها فيتامين C، الذي يحمي الخلايا مما يعرف «بالإجهاد التأكسدي». ويُعد الزنك والسيلينيوم مهمين لتكوين خلايا المناعة ووظائفها. ويُشكل النظام الغذائي المتنوع الغني بالفواكه والخضراوات أساساً للحصول على مستويات كافية من الزنك. ويمكن للنباتات الطبية أيضاً دعم الجهاز المناعي، مثل الزنجبيل، الذي يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. كما تعد زهرة المخروط الأرغوانية مفيدة بشكل خاص عند بداية الإصابة بنزلة البرد.