نصيحة أطباء أسنان للتمتع بصحة فم جيدة والتخلص من الرائحة الكريهة

شدد أطباء أسنان على أهمية تنظيف اللسان للتمتع بصحة فم جيدة ونفس منعش، مشيرين إلى أنه مع مرور الوقت تتشكل طبقة من بقايا الطعام على اللسان، والتي تنتج غازات يمكن أن تسبب انبعاث رائحة كريهة من الفم.

كما أن هذه الطبقة تشكل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات، والتي تؤثر بالسلب على صحة الفم؛ إذ يمكن للبكتيريا أن تهاجم اللثة وتسبب التهاباً مؤلماً، حسب الجمعية الألمانية لطب الأسنان وطب الفم والوجه والفكين.

ولتجنب هذه المشاكل الصحية، ينبغي تنظيف اللسان يومياً بواسطة كاشطة اللسان أو الفرشاة المخصصة لذلك، علماً بأن الكاشطة تعمل على إزالة المستوى السطحي للطبقة المترسبة على اللسان، في حين أن الفرشاة يمكنها الوصول إلى المستويات العميقة.

وعن كيفية القيام بذلك، أوضحت الجمعية أنه يتم وضع الكاشطة أو الفرشاة على الثلث الخلفي للسان، ثم تنظيفه بتحريك الكاشطة أو الفرشاة من الخلف إلى الأمام، مع تكرار هذه العملية مرات عدة حتى الشعور بنظافة اللسان.