أسباب ارتعاش العضلات.. متى تدق ناقوس الخطر؟

تتعدد الأسباب المسؤولة عن ارتعاش العضلات، ومنها - حسب أطباء متخصصين ألمان - ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وقالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة إن الأسباب البسيطة لارتعاش العضلات تتمثل في التحميل الزائد عليها أثناء ممارسة الرياضة أو نقص السوائل أو نقص العناصر المغذية أو أثر جانبي لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وبعض أدوية الربو.

وأشارت إلى أن الأسباب الخطيرة لارتعاش العضلات تكمن في الأمراض العصبية مثل داء باركنسون (الشلل الرعاش) والتصلب العصبي المتعدد، بالإضافة إلى أمراض الغدة الدرقية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

أما ارتعاش العضلات لدى مرضى السكري فيدق ناقوس الخطر؛ إذ إنه ينذر بانخفاض مستوى السكر بالدم، والذي يشكل خطراً على الحياة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه أيضاً من خلال أعراض أخرى مصاحبة مثل شحوب الوجه وخفقان القلب والتعرق الشديد والاضطراب الداخلي والتشوش الذهني وفقدان الوعي.