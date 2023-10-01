إطلالة مخملية دافئة.. في موسم الخريف

أوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال، أن البليزر المخملي يطلّ هذا الموسم بألوان جذابة كالأحمر والوردي والأزرق الباستيلي والأخضر الليموني والبني بلون الشوكولاتة والأخضر الزيتوني، ليتربع على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2023-2024، وليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة.

ويطلّ البليزر المخملي هذا الموسم بقصات مختلفة، إذ تمتاز بعض الموديلات بقصّة انسيابية، في حين تتألق أخرى بقصّة تسلط الضوء على الوسط. وأوضحت المجلة أن البليزر المخملي يمتاز بتنوّع إمكانات التنسيق، إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال، من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة، من خلال تنسيقه مع قميص وبوت الكاوبوي. ولإطلالة أنيقة تناسب العمل يمكن تنسيقه مع بنطال مخملي بدرجة اللون نفسها أيضاً.