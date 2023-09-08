التجشؤ المتكرر المصحوب بحرقة المعدة.. يستلزم الاستشارة

أرجعت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي التجشؤ إلى أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وتتمثل الأسباب البسيطة للتجشؤ في تناول الطعام تحت ضغط وكثرة الكلام أثناء الأكل وتناول كميات كبيرة من الطعام وشرب المشروبات الغازية ومضغ العلكة ومص البونبون.

وشددت الجمعية الألمانية على أن التجشؤ المتكرر المصحوب بحُرقة المعدة وآلام البطن يستلزم استشارة الطبيب؛ إذ قد يشير حينئذ إلى مرض خطير مثل التهاب المعدة وعدم تحمل الطعام وضعف العضلة العاصرة عند تقاطع المريء والمعدة وتضيق المريء وارتجاع المريء ونشوء الرتوج (الأكياس) في المريء وقرحة المعدة.

ونصحت الجمعية للوقاية من التجشؤ، بضرورة تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً مع تناول حصص صغيرة منه، بالإضافة إلى الإقلال من المشروبات الغازية والأغذية المنتجة للغاز والقهوة والشاي الأسود والسكر والدهون.