لدغات النحل والدبابير في هذه المواضع تتطلب زيارة الطبيب فوراً

أفادت مؤسسة المعرفة الصحية الألمانية بأن لدغات الدبابير والنحل تستلزم تبريدها على الفور من خلال وضع مكان اللدغ تحت ماء بارد أو وضع مكعبات ثلج ملفوفة في قطعة قماش على الموضع.

وينبغي إزالة إبرة الدبور أو النحلة على الفور بواسطة بطاقة بلاستيكية حادة على سبيل المثال بطاقة إئتمان، مع مراعاة عدم الضغط على الإبرة للحيلولة دون انتقال المزيد من السم إلى الجرح.

وشددت المؤسسة الألمانية على ضرورة زيارة الطبيب فوراً إذا كانت اللدغة في الفم أو الحلق، والتي قد تؤدي إلى تورم اللسان والأغشية المخاطية وضيق التنفس.

ويجب زيارة الطبيب على الفور في حالة حدوث صدمة تحسسية، والتي تتمثل أعراضها في الدوار والغثيان وخفقان القلب وضيق التنفس وفقدان الوعي