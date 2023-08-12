لتخفيف حرارة المنزل خلال الصيف الساخن.. حلول فعّالة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، توجد بعض الحلول الفعالة والتدابير البسيطة التي يمكن أن تخفف من وطأة هذا الفصل الساخن جداً، حسب خبراء الهيئة الألمانية لاختبار السلع والمنتجات.

وأضاف خبراء الهيئة أن الأنظمة المثبتة خارج النافذة يمكنها حجب 60 إلى 70% من أشعة الشمس، في حين أن الستائر الداخلية يمكنها حجب ما يصل إلى 30% فقط؛ لأنها تسمح لأشعة الشمس باختراق النافذة.

كما أن رقائق الحماية من الشمس، التي يمكن لصقها على زجاج النافذة، تندرج ضمن الحلول الفعالة، إذ إنها تمكنت من الحفاظ على درجات حرارة أقل من 26 درجة مئوية في 76٪ من حالات الاختبار.

وأوضح خبراء الهيئة أن أفضل وقت لتهوية الغرفة هو أواخر الليل حتى الصباح الباكر، في حين ينبغي غلق النوافذ نهاراً.

وأشاروا إلى أن تعليق ملاءات مبللة لتبريد الهواء في الغرفة خلال الساعات الأكثر حرارة ليس بالفكرة الجيدة؛ فعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعمل على تبريد الغرفة لفترة قصيرة، غير أن تبخر الماء من القماش يزيد من رطوبة الهواء في الغرفة، ومن ثم تبدو الحرارة لا تُطاق أكثر.