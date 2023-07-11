مشاهير وهُواة في «أسبوع برلين للموضة»        

انطلقت أمس، فعاليات أسبوع الموضة في برلين.

وإلى جانب مصممي أزياء مشهورين مثل كيليان كيرنر وأنيا جوكل، يشارك العديد من المواهب الجديدة إبداعاتها خلال الفعاليات، بما في ذلك طلاب الموضة.

وسيشارك أيضاً مصممو أزياء أوكرانيون مجدداً في أسبوع الموضة، الذي يتزامن مع افتتاح معرضي «بريميوم» و«بيوند فاشن برلين» للأزياء.

ويفتح العديد من المحال التجارية في برلين أبوابها لاجتذاب الزوّار بفعاليات أسبوع الموضة، الذي يُقام مرتين في السنة.