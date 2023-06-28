نصيحة: ارتداء النظارة أثناء ركوب الدراجة ضروري

أوصت جمعية «الرؤية الجيدة» راكبي الدراجات الهوائية بارتداء نظارة رياضية أثناء ركوب الدراجة، معللة أهمية ذلك بأن دخول حشرة في العين مثلاً يؤدي إلى غلقها كرد فعل انعكاسي، ما يرفع خطر وقوع حادث بسبب القيادة مع غلق العين.

وشددت الجمعية على أهمية اختيار اللون المناسب للعدسات، فاللونان البرتقالي والأحمر يجعلان البيئة المحيطة أكثر تبايناً، بينما يعمل اللون البني على زيادة الحماية من الإبهار بالنسبة للأشخاص الذين يعانون حساسية الضوء. أما اللون الأصفر فيعمل على إضاءة البيئات المظلمة.

ومن المهم أيضاً الاهتمام بفئات الحماية من الإبهار، علماً بأن الفئتين 1 و2 مناسبتان لكل من السماء الملبدة بالغيوم وضوء الشمس.