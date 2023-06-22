«الكروكس» يطلّ بتصاميم مريحة تغلفها الجاذبية

يطلّ «الكروكس» بتصاميم أنيقة في صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة عصرية ومريحة تغلفها الجاذبية، حسب مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال. وأشارت المجلة إلى أن الكروكس يتألق هذا الموسم بكعب عال ونحيف أو يشتمل على نعل سميك «بلاتوه»، كما يخطف الأنظار إليه من خلال الألوان الزاهية كالأخضر الفاقع أو الفضي. وأضافت أنه يمكن تنسيق «الكروكس» مع تنورة جينز متوسطة الطول أو فستان صيفي يحتوي على لون «الكروكس»

نفسه. ومن التنسيقات الرائجة هذا الصيف تنسيق «الكروكس» مع سروال قماشي واسع وتوب أحادي الكتف. ويتألق «الكروكس» أيضاً في إطار إطلالات المونوكروم (أحادية اللون) باسثناء اللون الأبيض، لتجنب إطلالة الطبيبات.