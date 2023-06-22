ملابس تناسب الصيف.. مضادة للحرارة والعرق

يتطلب ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف ارتداء ملابس مناسبة تساعد على تحمل الحرارة العالية والحد من العرق.

وأوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي ارتداء ملابس مصنوعة من القطن أو الكتان، إذ تمتاز هذه الخامات بأنها جيدة التهوية، وذلك بخلاف الخامات المصنوعة من ألياف اصطناعية، التي تزيد من إفرازات العرق، فضلاً عن عدم الشعور براحة الارتداء.

ومن المهم أن تكون الملابس ذات قصة واسعة وفضفاضة، ما يساعد على تدوير الهواء جيداً، ومن ثم تهوية الجلد بصورة أفضل.

ينبغي ارتداء ملابس مصنوعة من القطن أو الكتان، إذ تمتاز هذه الخامات بأنها جيدة التهوية.