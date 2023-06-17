«بلعربي للمجوهرات».. مجموعة هدايا فاخرة في عيد الأب

أعلنت علامة بلعربي للمجوهرات الفاخرة عن إطلاق مجموعة من الهدايا احتفالاً بعيد الأب. وتدعو العلامة عملاءها لاختيار الهدية المثالية تقديراً لجهود آبائهم وتضحياتهم الثمينة.

وتسلط مجموعة عيد الأب الضوء على التزام العلامة بالحرفية العالية في تقديم تصاميم عصرية بلمسات تقليدية أصيلة تحت إشراف نادين قانصو الفني. وتشمل خيارات متنوعة من الأزرار والأساور والقلادات والخواتم المصممة باستخدام مواد عالية الجودة، ما يجعلها الهدية المثالية في عيد الأب.

وتستوحي المجموعة طابعها من فن الخط العربي، وتتألق برموز وعبارات وأحرف معينة تجسّد الصلة القوية بين الآباء وأحبتهم. كما يضفي أسلوب العلامة المميز بانسيابية الأحرف العربية لمسة شخصية وفريدة على كل تصميم.

وتحاول قانصو، مصممة المجوهرات الرائدة ومؤسسة العلامة، التعبير عن الهوية العربية الحديثة في القرن الـ21 من خلال تصاميمها المميزة والمبتكرة.