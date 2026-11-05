حمدان بن محمد يمنح جائزة «دبي الأفعال» لـ 6 نماذج استثنائية

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» لستة فائزين، تقديراً لإنجازاتهم الاستثنائية التي جسدت فلسفة دبي في العمل Dubai-it، والقائمة على تحويل الأفكار والطموحات إلى نتائج ملموسة في وقت قياسي، وبجودة عالية، وأثر يتجاوز حدود المشروعات والمؤسسات والقطاعات.

ومُنحت الجائزة عن فئة مديري المشروعات لأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وعن فئة المؤسسات في المجال الاقتصادي لبنك الإمارات دبي الوطني، وعن فئة المشروعات العقارية لمهدي أمجد، مؤسس مجموعة «أمنيات».

ونال الجائزة عن فئة الخدمات مشروع «أناس»، الذي طوره خالد الطاير، وعن فئة رواد الأعمال تشارلي رايت، مؤسس «هيومنترا»، بينما ذهبت الجائزة عن فئة الضيافة إلى الشيف إيزو آني، مؤسس سلسلة من المطاعم في دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا جائزة دبي الأفعال Dubai-it لنقدّم نماذج تجسد فلسفة دبي في العمل في مختلف المجالات.. إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية».

وأضاف سموه: «نعلن منح الجائزة عن فئة المؤسسات في المجال الاقتصادي لبنك الإمارات دبي الوطني، لنموه الاستثنائي في المنطقة وتوسعه وارتقائه بخدماته ومنتجاته، وعن فئة مديري المشروعات لأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، لتطوير تجارة الألماس وبناء مراكز للتجارة في قطاعات متعددة، وفي مجال المشروعات العقارية لمهدي أمجد، مؤسس مجموعة «أمنيات»، لتحويل تصاميم معماريين عالميين إلى معالم تثري أفق دبي، وعن فئة الخدمات لمشروع «أناس» الذي قدّم من خلاله خالد الطاير تجربة تسوق فاخرة انطلقت من دبي وحققت نتائج استثنائية».

وتابع سموه: «وعن فئة رواد الأعمال لتشارلي رايت، مؤسس (هيومنترا)، لبنائه من دبي العلامة الأسرع نمواً في مجال الإلكترولايت عالمياً، وعن فئة الضيافة للشيف إيزو آني لتطويره 30 مشروعاً جمعت بين جودة التنفيذ ومعايير دبي في الضيافة، وتوسيع حضورها عالمياً».

واختتم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مبروك لجميع الفائزين بجائزة دبي الأفعال في دورتها الأولى.. نهج Dubai-it فلسفة عمل قابلة للتطبيق في كافة القطاعات، ونتائجها تليق باسم دبي ومشروعاتها».

وقال رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي: «تنوع الفائزين بجائزة دبي الأفعال يعكس ما قدمته القيادة في دبي من تجربة تنموية وفلسفة عمل تفتح آفاق الإنجاز في مختلف المجالات. ورغم اختلاف تجاربهم، يجمعهم تبنّي نهج Dubai-it في تحويل الطموح إلى نتائج ملموسة. وتمنح هذه النماذج المؤسسات والمديرين ورواد الأعمال والموهوبين مرجعاً عملياً للارتقاء بأدائهم، وترسيخ هذا النهج في ثقافة عملهم».

وأضاف: «نريد أن يمتد أثر الجائزة إلى ما ينجزه الآخرون بإلهام من هذه التجارب، وأن تدفع كل مؤسسة إلى مراجعة سقف طموحها، وكل صاحب مشروع إلى اختصار المسافة بين الفكرة والنتيجة، فالقيمة الحقيقية للتكريم أن يفتح الباب أمام إنجازات جديدة، وأن تتحوّل النجاحات الفردية إلى تقدم أوسع في مختلف قطاعات دبي. توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بتكريم المنجزات الاستثنائية في وقت قياسي ترفع مستوى التنافس على الجائزة، وتضع أمام الجميع تحدياً أكبر: تحقيق أثر استثنائي في زمن أقصر وبجودة أعلى. نريد لكل دورة أن تقدّم مستوى جديداً من الإنجاز، وأن تجعل ما نحتفي به اليوم نقطة انطلاق لما هو أكبر غداً».

ومُنحت جائزة «دبي الأفعال» عن فئة المؤسسات في المجال الاقتصادي لبنك الإمارات دبي الوطني تقديراً لتبنيه نهجاً مؤسسياً قاد تحولاً مصرفياً واسع النطاق بسرعة وكفاءة، وعزز مكانة دبي بوابة مالية إقليمية وعالمية.

وضاعف البنك حجم أعماله خلال السنوات الماضية، وحقق المركز الأول في دولة الإمارات من حيث الإيرادات والودائع والربحية، وأصبح العلامة المصرفية الأعلى تصنيفاً في الدولة، كما بلغت نسبة تبني خدماته الرقمية 91%، ونقل ملايين معاملات العملاء إلى القنوات الرقمية، وبنى واحدة من أكبر المنظومات المصرفية الرقمية المتكاملة في المنطقة تضم أكثر من 220 خدمة.

وأطلق البنك برامج استثمارية شملت الاستثمار الرقمي والسندات والصكوك المجزأة، وخدمات الأصول الرقمية، إلى جانب سبائك الذهب والفضة، بما وسّع فرص الاستثمار في المعادن الثمينة.

كما وسع البنك نطاق خدماته في عدد من الأسواق الدولية، لتشمل السعودية ومصر والمملكة المتحدة والهند وسنغافورة وتركيا، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضوره الإقليمي والعالمي.

وتعكس هذه الإنجازات قدرة بنك الإمارات دبي الوطني على تحقيق التحول المؤسسي بسرعة وعلى نطاق واسع، وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، وترسيخ نهج «دبي الأفعال» في النمو والتوسع العالمي.

ومُنح أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، جائزة «دبي الأفعال» عن فئة مديري المشروعات، تقديراً لقيادته مشروعات أسهمت في تطوير قطاعات تجارية متعددة، واستثمار الموقع الاستراتيجي لدبي لبناء منظومات متكاملة للتجارة والأعمال، وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي.

واعتمد أحمد بن سليم نهجاً يقوم على دراسة القطاعات وفهم سلاسل القيمة وتحديد الفرص وتحويلها إلى مشروعات متكاملة، وأشرف على تطوير مركز دبي للسلع المتعددة ليضم أكثر من 26 ألف شركة من أكثر من 180 دولة، يعمل فيها أكثر من 90 ألف موظف.

وأدار مشروعاً متكاملاً لتطوير قطاع الألماس شمل بناء البنية التحتية والمنصات التجارية واستقطاب الأسواق العالمية، حتى أصبحت دبي أكبر مركز عالمي لتجارة الألماس الخام والمصقول، كما واصل تطوير تجارة الذهب والمعادن الثمينة وربطها بالأسواق العالمية، وعزز مكانة الإمارة في تجارة القهوة والشاي، عبر تطوير مرافق التخزين والمعالجة والتعبئة، والتدريب والتصدير.

وتجسد هذه الإنجازات فلسفة «دبي الأفعال» القائمة على دراسة الفرص بعمق، وبناء مشروعات متكاملة حولها، وتحويلها إلى إنجازات رائدة عالمياً، تحقق نتائج استثنائية في وقت قياسي.

وحصل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «أمنيات»، مهدي أمجد، على جائزة «دبي الأفعال» عن فئة المشروعات العقارية، تقديراً لنجاحه في جعل العمارة أساساً للتطوير العقاري، وتحويل التصاميم المعمارية الاستثنائية إلى معالم عمرانية أضافت إلى أفق دبي.

وأسس مهدي أمجد «أمنيات» في دبي، معتمداً نهجاً يجمع بين الرؤية المعمارية والتنفيذ والجودة، من خلال التعاون مع نخبة من أبرز المعماريين والمصممين والعلامات العالمية، من بينهم زها حديد، و«فوستر آند بارتنرز»، و«جيل إيه بواسييه»، و«دورشيستر كوليكشن».

وقاد أمجد تحويل تصميم زها حديد لمشروع «ذا أوبوس» إلى أحد أبرز المعالم المعمارية في دبي، وفي مشروع «ذا لانا»، جمع بين تصميم «فوستر آند بارتنرز» وخبرة «دورشيستر كوليكشن»، ليقدم أول فندق للمجموعة في الشرق الأوسط.

ودخل الفندق قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم خلال ثمانية أشهر من افتتاحه.

وتجسد تجربة «أمنيات» فلسفة «دبي الأفعال» في جعل التصميم محركاً للقيمة العقارية، وتحويل الأفكار المعمارية الجريئة إلى مشروعات ومعالم عالمية تحمل اسم دبي، وتضيف قيمة نوعية إلى المشهد العمراني والسياحي في الإمارة.

ومُنحت الجائزة عن فئة الخدمات لمشروع «أناس» (Ounass) الذي طوره خالد الطاير، تقديراً لنجاحه في بناء تجربة متكاملة للتسوق الإلكتروني للمنتجات الفاخرة انطلقت من دبي، وأعادت تعريف مفهوم الخدمة السريعة في هذا القطاع، من خلال توصيل المنتجات إلى العملاء خلال أقل من ساعتين.

ويعتمد «أناس» على مراكز توزيع داخل الأسواق الخليجية، ويقدم أكثر من 1300 علامة إقليمية وعالمية، محققاً متوسط زمن توصيل يبلغ 89 دقيقة بدبي، في تجربة تجمع بين سهولة التسوق والدفع والإرجاع وسرعة الخدمة.

وخلال فترة قصيرة، تضاعفت مبيعات المشروع ونمت قاعدة العملاء، ليصبح المنصة الأولى لتجارة المنتجات الفاخرة رقمياً على مستوى المنطقة، مجسداً نهج «دبي الأفعال» في صناعة نجاح استثنائي، وبناء تجربة متكاملة، وتحويل سرعة الخدمة وجودتها إلى معيار جديد للتسوق الفاخر.

ونال مؤسس «هيومنترا» (Humantra)، تشارلي رايت، جائزة «دبي الأفعال» عن فئة رواد الأعمال، تقديراً لنجاحه في تأسيس علامة انطلقت من دبي وأصبحت من أبرز العلامات العالمية في مجال مكملات الإلكترولايت، وتقديم منتجات للعملاء تجمع بين الفاعلية وجودة المذاق، أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية.

وبدأ رايت مشروعه من مكتب واحد، ليطور «هيومنترا» ويجعلها العلامة الرائدة في سوق الإلكترولايت في دولة الإمارات، بحصة سوقية تجاوزت 80%، وامتد حضور العلامة إلى 10 أسواق عالمية، ووصلت إلى أكثر من مليوني عميل خلال 15 شهراً، كما أصبحت العلامة الأكثر بحثاً عالمياً في فئة الإلكترولايت.

وعكس المشروع جوهر «دبي الأفعال» بتحويل تجربة شخصية وفكرة بسيطة إلى علامة تجارية عالمية، وبناء منتج قادر على المنافسة في الأسواق الدولية، وتحقيق نمو استثنائي بسرعة وجودة وطموح.

ومُنح الشيف إيزو آني جائزة «دبي الأفعال» عن فئة الضيافة، لنجاحه في تطوير علامات رائدة في قطاع المطاعم والضيافة، انطلقت من دبي ووصلت إلى العالمية، محققة نجاحات استثنائية في وقت قياسي.

استطاع إيزو تقديم سلسلة من المطاعم وتجارب الضيافة المتميزة بدبي، من بينها «كارين» و«غايا» و«شنغهاي مي» و«لا ميزون آني» و«ألايا» و«لا بيتيت آني» و«سيرين من غايا» و«كيغو». وخلال فترة زمنية قياسية، امتد حضور مشروعاته إلى مونت كارلو ولندن وماربيا وميامي وبودروم وسان تروبيه، ليقدم من دبي مشروعات ضيافة عالمية.

وجسدت مشروعات الشيف إيزو نهج «دبي الأفعال» في تحويل الأفكار إلى علامات عالمية، تجمع بين جودة التجربة وسرعة النمو، وترسخ مكانة الإمارة مركزاً لصناعة مفاهيم الضيافة المميزة وتصديرها إلى العالم.

وبإعلان أسماء الفائزين الستة، تكتمل قائمة الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «دبي الأفعال Dubai-it».

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن منح الجائزة إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تقديراً لقيادته مسيرة تطوير استثنائية لإحدى أكبر منظومات الطيران وأكثرها تكاملاً على مستوى العالم.

كما أعلن سموه منح الجائزة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي، لإنجاز مشروعات البنية التحتية بضعف سرعة المعدلات العالمية وبجودة عالية، ومشروع «السجادة الحمراء» التابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن فئة المشروعات في المجال الحكومي، لتطوير أسرع تجربة لإنهاء إجراء سفر في العالم، وشركة «إعمار العقارية» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري، لترسيخ سمعة عالمية لجودة دبي في كبريات مشروعاتها وأدق تفاصيلها.

وشملت قائمة الفائزين شركة «زينة» عن فئة الشركات في المجال التجاري، لتسهيل المعاملات المالية لآلاف الأفراد والشركات، ومشروع «SWS Board Technology» عن فئة المشروعات في المجال الاقتصادي، لتصنيع نحو نصف ألواح التزلج على الماء وربع ألواح التزلج على الثلج في العالم انطلاقاً من دبي، ومشروع «فيكس ديزرت للشوكولاتة» عن فئة المشروعات في المجال التجاري، لإطلاق «شوكولاتة دبي» وتحويلها إلى ظاهرة عالمية أحدثت أثراً استثنائياً في قطاع الشوكولاتة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر.

وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة «دبي الأفعال Dubai-it Award»، وهي جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمشروعات والمؤسسات والشركات التي تحقق إنجازات استثنائية وفق فلسفة دبي في العمل، وتترجم الأفكار والطموحات إلى نتائج ملموسة في وقت قياسي وبجودة عالية.

وتستهدف الجائزة إبراز النماذج التي تجسد المعنى الحقيقي لـ«Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي، وتقديم تجارب ملهمة تسهم في تعزيز ثقافة الإنجاز والعمل وصناعة الأثر في مختلف القطاعات.

حمدان بن محمد:

• أطلقنا جائزة دبي الأفعال Dubai-it لنقدّم نماذج تجسد فلسفة دبي في العمل في مختلف المجالات.. إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية.