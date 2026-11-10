«عيادة الملكية الفكرية» تدعم رواد الأعمال الإماراتيين في حماية علاماتهم التجارية

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومؤسسة دبي للمستقبل تحويل مبادرة «عيادة الملكية الفكرية» إلى خدمة استشارية مستمرة، تقدم جلسات فردية لروّاد الأعمال الإماراتيين المؤهلين، لمساعدتهم على تحديد الأصول والعناصر التي تتطلب الحماية، وترتيب أولويات تسجيل علاماتهم التجارية.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه الخطوة تأتي بعد المرحلة التجريبية للمبادرة التي استهدفت مساعدة أصحاب المشاريع على فهم حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن حماية علاماتهم التجارية قبل البدء بإجراءات التسجيل. وتبدأ الجلسات بفهم طبيعة المشروع وعلامته التجارية والعناصر التي تميّزه، بما يساعد روّاد الأعمال على تحديد الأصول ذات القيمة التي تستدعي الحماية، والتعرّف إلى فئات العلامات التجارية واعتبارات ملكيتها، إلى جانب تحديد الأولويات والخطوات المناسبة وفقاً لطبيعة النشاط وخطط التوسع المستقبلية، وتركز المبادرة على التعامل مع الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأصول التجارية التي يمكن أن تؤثر في قيمة الشركات وفرص نموها، خصوصاً في ما يتعلق بحماية الأسماء والشعارات والعناصر المميّزة للعلامة التجارية، والاستفادة منها في جذب الاستثمارات واتفاقات الترخيص والامتياز التجاري والتصدير.

وتندرج «عيادة الملكية الفكرية» ضمن منصة دبي للملكية الفكرية، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، في عام 2024، بهدف مساعدة المبتكرين وروّاد الأعمال والشركات الناشئة والباحثين والفنانين على حماية أفكارهم وتعزيز قيمتها.