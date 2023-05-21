ما بين أصابع القدم.. بيئة خصبة لتكاثر الفطريات

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الحكة بين أصابع القدم تشير في الغالب إلى الإصابة بفطريات القدم.

وأضافت الرابطة أن الأعراض الأخرى لفطريات القدم تشمل احمرار وتورم الأصابع، وظهور تشققات دقيقة فيها، إضافة إلى ظهور قشور بها.

وأوضحت الرابطة أن المنطقة بين أصابع القدم التي غالباً ما تكون دافئة ورطبة، تمثل بيئة خصبة لتكاثر الفطريات، مشيرة إلى أن الإصابة غالباً ما تحدث بسبب المشي بأقدام حافية في حمامات السباحة، وحمامات الساونا.

وشددت على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على فطريات القدم، لأن الفطريات قد تهاجم الأظافر، لافتة إلى أن العلاج يتم بواسطة مضادات الفطريات.

أعراضها تشمل احمرار وتورم الأصابع وظهور تشققات دقيقة فيها.