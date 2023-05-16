مكيف السيارة خلال الصيف.. لماذا تنبعث منه هذه الرائحة الكريهة وكيف تتغلب عليها؟

أفاد خبراء في نادي السيارات الألماني «أوروبا» بأنه غالباً ما تنبعث رائحة عفن كريهة من مكيف هواء السيارة خلال فصل الصيف، بسبب فطريات العفن والبكتيريا، التي تنشأ عندما يختلط الماء المتكثف في قنوات التهوية مع الاتساخات في الهواء الخارجي.

ولمواجهة رائحة العفن الكريهة، أوصى الخبراء الألمان بتطهير مكيف هواء السيارة مع حلول فصل الصيف، بواسطة اسبراي أو رغوة التنظيف.

ولتقليل كمية الماء المتكثف، ينبغي إيقاف مكيف الهواء قبل نهاية الرحلة ببضع دقائق مع ترك المروحة مستمرة في الدوران، فبذلك تجف قنوات التهوية، ومن ثم لا تجد البكتيريا والفطريات بيئة للتكاثر.