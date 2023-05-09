موضة الصيف.. ملونة بالتفاؤل والإقبال على الحياة

تتربع الألوان الزاهية على عرش ألوان الموضة النسائية في صيف 2023 لتمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة، وتعكس التفاؤل والإقبال على الحياة، حسب مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال. وأضافت المجلة أن الموضة النسائية تتألق هذا الصيف بالأخضر الساطع كالأخضر الليموني، والأخضر الفاقع، مشيرة إلى أنه يتناغم مع اللون الأزرق المميز للجينز؛ إذ تخلق هذه التوليفة تبايناً مثيراً يخطف الأنظار.

ويمكن أيضاً الحصول على إطلالة أكثر هدوءاً من خلال تنسيق الأخضر الساطع مع اللون البيج.

ويمنح الوردي الباربي المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والرقة على غرار الدمية «باربي»، كما أن هذا اللون الوردي القوي يتناغم أيضاً مع اللون الأزرق المميز للجينز.

الألوان الزاهية تتربع على عرش ألوان الموضة النسائية.