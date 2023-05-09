تدابير بسيطة تخفف آلامك المعتادة

يمكن للمرأة مواجهة آلام الحيض من خلال بعض التدابير البسيطة مثل تطبيقات السخونة، إذ تساعد على التخلص من التقلصات من خلال وضع زجاجة أو قِربة ساخنة على البطن، أو أخذ حمام دافئ، مع إضافة بعض النباتات الطبية المهدئة إلى الماء مثل البابونغ أو اللافندر؛ إذ تعمل على الشعور بالاسترخاء، كما أوردت مجلة Woman’s Health المعنية بصحة المرأة.

وأشارت إلى أنه يمكن التخلص من التقلصات المصاحبة لفترة الحيض من خلال تناول شاي الأعشاب الطبية مثل شاي البابونغ والمليسة.

وتلعب التغذية المناسبة دوراً مهماً في تخفيف متاعب الحيض؛ إذ يساعد المغنيسيوم على التخلص من التقلصات، وتتمثل مصادره الغذائية في المكسرات والخضراوات.

ويمكن أيضاً تخفيف المتاعب من خلال ممارسة الأنشطة الحركية باعتدال؛ إذ تسهم الحركة في تنشيط الدورة الدموية، ما يساعد على التخلص من التقلصات.