الأصفر الليموني.. إطلالة صيفية ساطعة

يهيمن الأصفر الليموني على الموضة النسائية في صيف 2023، ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تجعلها محطاً للأنظار.

وحسب مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال، يمتاز الأصفر الليموني بطابع مبهج يبعث على التفاؤل، ويعكس الإقبال على الحياة، ويضفي لمسة جاذبية على المظهر.

وأضافت المجلة أن الأصفر الليموني يمتاز بتنوّع إمكانات تنسيقه، إذ يتناغم مع الأزرق بلون الجينز والكريمي والرمادي، وذلك للحصول على إطلالة هادئة.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تنسيق الأصفر الليموني مع ألوان زاهية أخرى، مثل الأخضر والبرتقالي والبنفسجي.

يمتاز بطابع مبهج يبعث على التفاؤل ويعكس الإقبال على الحياة.