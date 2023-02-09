«أسبوع دبي للموضة»..عاصمة الأزياء تواصل تكريس مكانتها

أعلن حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي عن إطلاق أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للأزياء والموضة في خطوة بارزة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة. ومن المقرّر أن يجري تنظيم العرض الافتتاحي لهذا الحدث خلال الفترة الممتدة من 10 – 15 مارس 2023.

ويأتي أسبوع دبي للموضة ضمن جهود مجموعة تيكوم الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهةً عالمية لكبرى الشركات العالمية وأبرز المواهب في مجالات الإبداع والتصميم والأزياء. وينبثق أسبوع دبي للموضة عن أسبوع الموضة العربي والنجاح الكبير الذي حقّقه بنسخته الـ21 التي تمّ تنظيمها في أكتوبر 2022، حيث سيكون حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة والذي سيقدّم مجموعة واسعة من الأزياء الراقية والجاهزة للسيدات والرجال.

وسيقدّم أسبوع دبي للموضة عروضاً موسمية بالتزامن مع فعاليات الموضة العالمية المقرّرة، مزوّداً المصمّمين الإقليميين والعالميين بفرصة التعاون وبناء الشراكات مع جهات دولية راغبة بالشراء والتوزيع. ويهدف هذا الحدث إلى توفير منصّة بارزة يستطيع من خلالها أبرز المصمّمين الموهوبين والعلامات التجارية تسليط الضوء على أعمالهم والارتقاء بها إلى مستويات عالمية.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم خديجة البستكي: «نجحت دبي بترسيخ مكانتها في مصاف كبرى العواصم العالمية؛ وذلك بفضل اقتصادها القوي وقطاعها السياحي المزدهر وقدراتها الإبداعية المتنامية، ومساهمتها الرفيعة اليوم في عالم الموضة والأزياء لتضاهي بإنجازاتها المتتالية أبرز عواصم الأزياء والموضة كباريس وميلانو ولندن ونيويورك».

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي جاكوب أبريان: “تُثبت دبي اليوم مكانتها في ميادين الموضة العالمية، وتستقطب نخبة من المبدعين الإقليميين.

يهدف أسبوع دبي للموضة إلى تعزيز مكانة دبي على خارطة الإبداع العالمية، انسجاماً مع ركائز الحدث الخمس الأساسية وهي التنوّع والوحدة والأعمال التجارية والأهداف الطموحة والابتكار.

وتمّ الإعلان رسمياً عن إطلاق أسبوع دبي للموضة في حدث خاص أقيم في حي دبي للتصميم بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، والنائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، عمّار المالك، وجاكوب أبريان الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي.

إنجازات

يستفيد أسبوع دبي للموضة من الإنجازات البارزة التي حقّقها أسبوع الموضة العربي خلال السنوات السبع الماضية والـ21 نسخة التي تمّ تنظيمها لغاية اليوم. ويُذكر منها ما يلي:

■منصّة فعّالة لمئات المصمّمين المبدعين من أكثر من 50 دولة

■استقطاب أبرز الأسماء في عالم الموضة من مختلف أنحاء العالم

■التعاون مع مجموعة من أبرز الشركاء الدوليين، بما في ذلك اتحاد الأزياء الراقية والموضة للموضة

■إتاحة فرص جديدة لتبادل المواهب من خلال برامج الفعاليات الثنائية

■إطلاق أول أسبوع لأزياء الرجال في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا

■إطلاق برنامج الشمولية والتنوّع واختيار أول سفيرة في المنطقة لعارضات الأزياء