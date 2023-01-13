الأظافر تتلألأ في 2023 بدرجات حالمة

تتألق الأظافر بمظهر الكروم (Chrome Nails) في 2023، لتمنح المرأة إطلالة متلألئة تأسر الألباب. وتتلألأ الأظافر هذا العام ببريق اللون الفضي أو درجات الباستيل الحالمة باللون الوردي أو البنفسجي أو الأزرق السماوي. ويتم تحقيق تأثير الكروم البرّاق بواسطة ما يعرف «ببودرة الكروم» ذات المظهر الميتالك اللامع.

وعن كيفية تطبيق هذا الاتجاه أوضحت مجلة Jolie أنه ينبغي وضع طبقة من طلاء الأساس، ثم وضع لون طلاء الأظافر المرغوب فيه وتركه ليجف، وبعد ذلك يتم وضع القليل من البودرة على الأظافر وتوزيعها. وفي الخطوة الأخيرة، يتم وضع طبقة من الطلاء النهائي كي يدوم تأثير طلاء الكروم لمدة طويلة.