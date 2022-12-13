يحارب الكوليسترول الضار ويحمي القلب.. خبراء تغذية: فوائد الرمان بالجملة

أفاد مركز الصحة الألماني بأن الرمان يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ إنه غني بالمركبات النباتية الثانوية «البوليفينول» و«الفلافونويد» التي تحارب الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، ما يحمي أوعية القلب.

وأضاف خبراء المركز الألماني أن الرمان سلاح فعال لمحاربة البكتيريا والفيروسات بفضل احتوائه على حمض «اللاجيك» ومركب البوليفينول «بانيكالاجين» المهمين للمناعة.

كما يعد «اللاجيك» مفيداً لصحة الأمعاء؛ إذ يعمل على تقوية جدار الأمعاء، في حين يعمل مركب البوليفينول «بانيكالاجين» على حماية الخلايا العصبية، ومن ثم يقي من الخرف.

ويحتوي الرمان أيضاً على مركب النبات الثانوي «الأنثوسيانين»، الذي يحد من الالتهابات والآلام.