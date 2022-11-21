كيف تقوي جهاز المناعة في الشتاء.. حائط صد أمام الفيروسات ومسببات المرض

أكد خبراء ألمان أن التغذية الصحية تعمل على تقوية جهاز المناعة في الشتاء، ومن ثم الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا، حسب المركز الاتحادي الألماني للتغذية.

وأضافوا أنه لتقوية مناعة الجسم ينبغي إمداده بالحديد والزنك في الشتاء بصفة خاصة؛ لأنهما يدعمان وظيفة الخلايا T، التي تحارب الفيروسات.

وتتمثل المصادر الغذائية للحديد والزنك في بذور السمسم وبذور القرع العسلي والعدس والشوفان.

وينبغي أيضا إمداد الجسم بعنصر السيلينيوم لتقوية جهاز المناعة، وتتمثل مصادره الغذائية في صفار البيض ومنتجات الحبوب الكاملة والفول السوداني وسمك الماكريل.

ومن المهم أيضاً شرب السوائل على نحوف كاف لتقوية الأغشية المخاطية في الحلق والأنف ونسيج الرئة، والتي تشكل حائط صد أمام مسببات المرض. ولهذا الغرض ينبغي شرب السوائل بمعدل لا يقل عن لترين يومياً.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، مع مراعاة تجنب التوتر النفسي؛ نظراً لأنه يتسبب في انخفاض عدد الخلايا المناعية في الدم ويؤدي إلى بطء انقسام الخلايا T، ما يسهل مهمة مسببات المرض.