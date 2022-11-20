جمال الأظافر.. كلمة السر في التغذية السليمة

أوردت مجلة Jolie المعنية بالجمال والموضة أن التغذية السليمة تعدّ مفتاح صحة وجمال الأظافر، إذ إنها تمد الأظافر بالعناصر المغذية، التي تعمل على نموها وتقوية بنيتها، ومن ثم تحول دون تشققها أو تقصفها أو تعرضها للكسر.

وأضافت أن الأظافر تحتاج إلى «الكيراتين» الذي تتمثل مصادره الغذائية في العدس والسبانخ، والزنك، والذي تتمثل مصادره الغذائية في الجبن وبذور عباد الشمس، و«أوميغا 3»، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في المكسرات وسمك السلمون والأفوكادو، وفيتامين A، والذي تتمثل مصادره الغذائية في الأغذية ذات اللون البرتقالي مثل البطاطا.