متى ينبغي استئصال اللوزتين لدى الأطفال؟.. أطباء يجيبون

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بأنه ينبغي استئصال اللوزتين لدى الأطفال في حال تعرضهما للالتهاب بشكل متكرر، وذلك بمعدل يزيد على خمس إلى ست مرات في السنة.

وأضافت أن اللوزتين الملتهبتين بشكل متكرر تشكلان بيئة خصبة للبكيتريا والجراثيم، ومن ثم يمكن أن تنتقل مسببات المرض هذه إلى أعضاء أخرى بالجسم مسببة - على سبيل المثال - الإصابة بالتهاب صمامات القلب وأمراض الكلى.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي إجراء عملية استئصال اللوزتين بعدما يتم الطفل عامه الرابع، لأن اللوزتين تلعبان حتى هذا السن دوراً مهماً في نمو وتطور جهاز المناعة لدى الطفل.

وأشارت إلى أنه ينبغي أن يتخلى الطفل عن بعض الأطعمة، التي تحفز النزيف، مثل الشوكولاتة وعصائر الفاكهة والمشروبات الغازية والخبز الصلب، بعد إجراء الجراحة لـ 14 يوماً.