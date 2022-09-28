فوائد الأغذية ذات اللون البنفسجي.. كنز للصحة والجمال

نصح خبراء في المركز الاتحادي الألماني للتغذية بتناول الأغذية ذات اللون البنفسجي، مشيرين إلى أنها تتمتع بفوائد كثيرة للصحة والجمال؛ إذ تحارب الأمراض وشيخوخة البشرة.

وأوضحوا أن اللون البنفسجي في الأغذية يرجع إلى مادة «الأنثوسيانين»، التي تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والخرف والسرطان، كما تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مادة «الأنثوسيانين» على إبطاء شيخوخة البشرة، فضلاً عن تأثيرها المثبط للالتهابات.