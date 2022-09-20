5 نصائح للوقاية من ألزهايمر

قدمت مؤسسة الدماغ الألمانية مجموعة من النصائح التي تعد بمثابة درع وقاية من ألزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعاً.

- أسلوب الحياة الصحي يحمي من المرض، ويرتكز على التغذية السليمة، أي تناول الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، كما أن ممارسة الرياضة من ركائز أسلوب الحياة الصحي؛ ولذا ينبغي الحفاظ عليها لـ30 دقيقة يومياً.

- العمل على خفض ضغط الدم المرتفع، فهو واحد من أبرز عوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بألزهايمر.

- الإقلاع عن التدخين.

- التمتع بوزن طبيعي.

- الحرص على إقامة علاقات اجتماعية قوية من أجل الحفاظ على صحة الدماغ واللياقة الذهنية.

يشار إلى أن ألزهايمر مرض مزمن غير قابل للشفاء يحدث بسبب تحلل الأعصاب، تتمثل أعراضه في تراجع أداء الذاكرة وصعوبات اللغة والتوهان (سهولة الضياع) والتغيرات السلوكية والتقلبات المزاجية.