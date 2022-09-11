ارتفاع ضغط الدم.. هذه الأعراض تتطلب استشارة الطبيب لتجنب العواقب الوخيمة

تتمثل أسباب ارتفاع ضغط الدم في العامل الوراثي والتدخين وبعض الأمراض مثل داء السكري وأمراض الكلى وفرط نشاط الغدة الدرقية، بالإضافة إلى الإفراط في تناول الملح، حسب معهد روبرت كوخ الألماني المعني بشؤون الصحة الذي أشار إلى أن ضغط الدم يكون مرتفعاً إذا كانت قيمة القياس أكبر من 120/80 مم زئبق.

وأضاف أن أعراض ارتفاع ضغط الدم تتمثل في الصداع والدوار ونزيف الأنف واحتباس السوائل بالجسم واحمرار الوجه وقصر النفس وضيق الصدر واضطرابات النوم واضطرابات الرؤية.

وشدّد المعهد على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، تجنباً للعواقب الوخيمة المحتملة والمتمثلة في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأضرار العين والكلى.

ويمكن علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، مع اتباع أسلوب حياة صحي يتمثل في الإقلال من الملح (أقل من خمسة غرامات يومياً) والإقلاع عن التدخين، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.