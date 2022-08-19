«FILA» تعلن عن تعاون جديد مع علامة «ROKSANDA»

تتميز «FILA»، علامة الأزياء الرياضية الرائدة، برؤيتها الهادفة إلى التطور والتجديد المستمر، والتي تظهر بوضوح في تصاميمها العصرية وسعيها الدائم إلى الابتكار، من خلال التعاون مع أسماء عالمية مميزة، أحدثها علامة ROKSANDA للأزياء.

وتأسست علامة ROKSANDA للأزياء منذ أكثر من 15 عاماً على يد روكساندا إلينشيك، مصممة الأزياء الحاصلة على إجازة جامعية من كلية سنترال سانت مارتينز للفنون في لندن وتدريب احترافي في هندسة العمارة والفنون التطبيقية في موطنها بلغراد.

وسرعان ما حظت العلامة بإعجاب وتقدير الكثيرين بفضل اختيارات مؤسستها المبتكرة من الأقمشة والألوان الفريدة وتصاميمها الهندسية وقصاتها المريحة مع الالتزام بأعلى مستويات الحرفية.

وتهدف أزياء ROKSANDA إلى تلبية تطلعات المرأة العصرية، حيث تحرص العلامة على إضفاء لمسات شخصية في تصاميمها المميزة لتعكس الجمال الفريد لكل أنثى وتوفير إطلالات أنيقة ومريحة في نفسه.

وتستوحي العلامة ألوانها وقصاتها الحيوية من الفنون الحديثة والمعاصرة مع اتباع نهج متعدد المجالات يجمع عالم الفنون مع عالمي الرقص والموضة.

ويهدف التعاون بين علامتي FILA وROKSANDA إلى دمج هويتي العلامتين المختلفتين لتقديم طابع جديد.