نصيحة للرياضيين: انتبهوا إلى ملابسكم

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذر اتحاد حماية البيئة والطبيعة في ألمانيا من أن بعض الملابس الرياضية تحتوي على مواد تضر بالصحة والبيئة، مثل الملدنات الضارة، وبقايا عملية الصباغة، والكلور الفضي.

وأوضح الاتحاد أن الألياف الاصطناعية، مثل البوليستر والنايلون والأكريليك، تمتاز بأنها جيدة التهوية، وغالباً ما تكون طاردة للماء، ولكن عند غسلها في الغسالة يتم غسل المواد البلاستيكية الدقيقة، التي يمكن أن تجد طريقها بعد ذلك إلى المحيطات عبر الأنهار.

كما يمكن أن تحتوي الملابس الرياضية على مثبطات اللهب والملدنات والمواد الكيميائية المتبقية من عملية الصباغة وكلوريد الفضة.

وللحيلولة دون وصول المزيد من الملوثات إلى النظام البيئي وإلحاق الضرر بالبشر والحيوانات والبيئة، أوصى الاتحاد بالبحث عن بدائل غير سامة عند شراء الملابس الرياضية، مشيراً إلى أن الصوف له خصائص تهوية مماثلة لبعض الألياف الاصطناعية، كما أنه يمتاز في الوقت نفسه بأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية سامة.

وفي ما يتعلق بالإكسسوارات الرياضية، يفضل أيضاً تجنب البلاستيك اللين، وتفضيل استخدام المواد الطبيعية، كاختيار حبل قفز بمقابض خشبية أو سجادة من الفلين أو المطاط لممارسة اليوغا.

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