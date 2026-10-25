مخاطر حُرقة المعدة.. استمرار الارتجاع قد يهدد بالإصابة بهذا المرض

تحدث حُرقة المعدة غالباً بعد تناول وجبة دسمة؛ حيث يرتفع حمض المعدة إلى المريء، ما يسبب شعوراً مزعجاً بالحرقان خلف عظمة الصدر، حسب موقع «أبونيت.دي» الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، مشيراً إلى أنه توجد عضلة عاصرة بين المعدة والمريء، والتي تعمل في الظروف الطبيعية على منع عودة حمض المعدة إلى الأعلى.

وإذا لم تنغلق هذه العضلة بشكل صحيح، فإن محتوى المعدة الحمضي يتسرّب إلى المريء؛ مما يتسبب في الشعور بحرقة خلف عظمة الصدر.

وبالإضافة إلى ذلك، قد ترفع زيادة الوزن والتوتر من احتمالية الإصابة بحُرقة المعدة.

وغالباً ما يكون حدوث حُرقة المعدة بشكل عرضي أمراً غير مقلق. أما إذا تكررت هذه الأعراض بانتظام، فقد يؤدي حمض المعدة إلى إلحاق الضرر بالغشاء المخاطي الحساس للمريء، مما قد يسبب التهابات أو ندبات.

كما أن استمرار الارتجاع لسنوات طويلة قد يُزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، وإن كان هذا النوع من السرطان نادراً. لذا من الضروري إجراء فحص طبي في حال استمرار الأعراض.

ويمكن أن يساعد تناول وجبات أصغر حجماً في تخفيف العبء عن المعدة، كما يساهم تجنب الأطعمة الغنية جداً بالدهون أو التوابل الحارة في تحسين الحالة.

وتعمل مُضادات الحموضة على معادلة حمض المعدة الزائد، وعادة ما توفر تخفيفاً سريعاً للأعراض الحادة، غير أن مفعولها لا يستمر سوى بضع ساعات. وفي المقابل، تعمل مثبطات مضخة البروتون (PPI) على تقليل إفراز الحمض لفترة أطول، وهي لا تصلح لتوفير راحة فورية.