عند قياس ضغط الدم.. انتبهوا إلى وضعية الذراع

أفاد مختصون بأن وضعية الذراع الخاطئة قد تؤثر سلباً على قياس ضغط الدم؛ حيث قد تكون القراءة أعلى بكثير إذا لم يتم دعم الذراع بشكل صحيح.

وأورد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن قيمة الضغط الانقباضي (العلوي) قد ترتفع بمقدار يصل إلى 6.5 ملم زئبقي، وفقاً لما توصلت إليه نتائج دراسة حديثة.

وقارن الباحثون في الدراسة بين ثلاث وضعيات شائعة للذراع أثناء قياس ضغط الدم، هي: الذراع مدعومة على طاولة أو مكتب، والذراع موضوعة في الحِجر، والذراع متدلية إلى الجانب دون دعم.

وتوصلت النتائج إلى أنه عند وضع الذراع في الحِجر تم قياس قيمة الضغط الانقباضي أعلى بمتوسط 3.9 ملم زئبقي مقارنة بالوضعية الموصى بها (على الطاولة).

أما عند ترك الذراع متدلية إلى الجانب دون دعم، فقد ارتفعت قيمة الضغط الانقباضي بمقدار 6.5 ملم زئبقي.

كما تم قياس قيم أعلى للضغط الانبساطي (السفلي) أيضاً؛ فبالمقارنة بوضعية الطاولة كانت القراءات أعلى بمقدار 4.0 ملم زئبقي عند وضع الذراع في الحِجر، وبمقدار 4.4 ملم زئبقي عند ترك الذراع دون دعم.

وخلص الباحثون إلى أن وضعية الذراع بحد ذاتها يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على قراءة ضغط الدم، لذا ينبغي على من يقيس ضغط الدم في المنزل الحرص على عدم وضع الذراع في الحِجر أو تركها متدلية إلى الجانب، بل يجب إسنادها على سطح داعم.