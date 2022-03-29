بعد 25 عاماً من الغربة اشتاق لوطنه فانتحر قبل يوم من موعد الطائرة

المصدر: إعداد: سمير سعيد

عثر على وافد هندي من التاميل نادو ميتا في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية.

وفقاً لما تداولته مواقع هندية، كان الوافد، ويدعى موروكيش، يعمل في نجران منذ 25 عامًا، ولم يتمكن من العودة لوطنه منذ 12 عاماً بسبب انتهاء تأشيرته.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كان موروكيش يحاول العودة إلى بلده.

تم التواصل مع "المنتدى الاجتماعي الهندي" في نجران، الذي بدوره تواصل مع السلطات السعودية لحل أزمة موروكيش، وبالفعل قامت السلطات السعودية بتسهيل إجراءات مغادرة موروكيش إلى وطنه.

ولكن كانت المفاجأة بالعثور على موروكيش ميتًا في منزله في اليوم السابق لسفره، حيث تحقق الشرطة السعودية في حادث وافاته، وتم دُفن جثمان موروكيش في السعودية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news