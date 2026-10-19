إبداعات إماراتية تُزيّن معرض «تراثنا» في القاهرة

تشارك دولة الإمارات، ممثلة في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، الذي افتتحه، أول من أمس، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، تحت شعار «تراثنا أصل الحكاية»، وشهد الجناح الإماراتي زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، إذ اطلع على المعروضات، وتبادل الحديث مع أعضاء الوفد الإماراتي، واستمع إلى شرح مفصل حول محتويات الجناح، مشيداً بما يضمه من منتجات ومعروضات تعكس ثراء الموروث الإماراتي وأصالته، وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة رئيس الوفد، محمد مصبح النعيمي، عن اعتزازه بعمق العلاقات الإماراتية - المصرية، وتقديره لاستمرار دعوة الإمارات للمشاركة في المعرض، للعام الثامن على التوالي، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل الثقافي، ودعم أصحاب المشاريع التراثية والحرفية.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، يوسف إسماعيل، إن الجناح الإماراتي يقدم صورة متنوعة عن التراث الوطني من خلال المعروضات والمنتجات الحرفية، وفنون الأداء الشعبية، والأمسيات الشعرية، والمسابقات الأدبية التي تستحضر روح الماضي، وتبرز امتداد الموروث الإماراتي في الحياة المعاصرة.

وأضاف أن الجناح نجح خلال الدورات السابقة في استقطاب مئات الآلاف من الزوار، متوقعاً أن تجذب المشاركة هذا العام مزيداً من الجمهور، بفضل المعروضات الجديدة التي تُقدم للمرة الأولى وتلبي شغف الزوار بالتراث الإماراتي، مؤكداً أهمية هذا الحدث في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب، وتتواصل فعاليات المعرض، الذي يُشكّل ملتقى للحرفيين والمبدعين ومنصة للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات وفتح آفاق تسويقية جديدة، حتى 24 الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 عارض.