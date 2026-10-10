«دبي للإعلام» تكرّم الزميل رياض مقدادي

كرّمت مؤسسة دبي للإعلام الزميل رياض مقدادي بمناسبة تقاعده، بعد 12 عاماً أمضاها في صحيفة «البيان»، واختتم بها مسيرة مهنية امتدت 46 عاماً في عدد من المؤسسات الإعلامية الوطنية. وأقيمت الاحتفالية التي احتضنتها صالة تحرير «البيان»، بحضور قيادات مؤسسة دبي للإعلام، في مقدمهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة، محمد الملا، والمدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، سالم باليوحة، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، عبدالله المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال، ميثاء بوحميد، والمدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، شيخة أحمد، ورئيس الصحف ومركز الأخبار، سعود الدربي، إلى جانب الزميلات والزملاء من مختلف الأقسام التحريرية والفنية.

واستهل محمد الملا الكلمات معبّراً عن تقديره لما قدمه مقدادي خلال سنوات عمله في «البيان» والمؤسسة، مشيداً بخبرته المهنية وجهوده، وما تركه من أثر طيب بين زملائه. كما ثمّن سالم باليوحة، في كلمته، خبرات مقدادي وحرصه على جودة العمل وروح الفريق، مشيراً إلى أن ما يتركه المهنيون لا يقتصر على ما أنجزوه، بل يمتد إلى الخبرات والقيم التي تبقى لدى من عملوا معهم. بدوره، توقف سعود الدربي عند التزام مقدادي ومهنيته، وقدرته على إدارة فريق التحرير ومتابعة تفاصيل العمل اليومي، وانعكاس ذلك على المحتوى الصحافي.

كما تحدث مقدادي باعتزاز عن سنواته في «البيان» إلى جانب فريق وصفه بالدأب والالتزام والمهنية العالية، مؤكداً أنه سيحمل معه ذكريات رائعة عن سنوات خاض فيها مع زملائه تحديات متنوّعة وتجارب غنية. ووجّه شكره إلى نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، على دعمها وثقتها، وإلى قيادات مؤسسة دبي للإعلام، وجميع زملائه. وأعرب عن ثقته بأنه، برؤية مجلس دبي للإعلام وقيادة مؤسسة دبي للإعلام، ستواصل «البيان» نجاحاتها وترسيخ مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً.

وقد بدأ مقدادي رحلته من دار «الخليج» في الشارقة، ومرّ بمؤسسة «موتيفيت» للنشر في دبي، وصحيفة «الإمارات 24/7»، قبل أن يحط رحاله في «البيان»، مديراً للتحرير 12 عاماً.