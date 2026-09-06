طعن سعودي في لندن بسبب ساعة باهظة الثمن

تعرض مواطن سعودي للطعن خلال محاولة سرقة مقتنيات ثمينة منه، بينها ساعة فاخرة، في منطقة مايفير وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن الإصابات التي تعرض لها المواطن السعودي لا تشكل خطرا على حياته.

ووقعت الحادثة في ميدان بيركلي بمنطقة مايفير، بالقرب من شارع أكسفورد، عند الساعة 10:07 مساء أول من أمس الخميس، 3 سبتمبر، في منطقة تشهد كثافة بشرية من السياح والزوار وانتشارا أمنيا.

وفور تلقي البلاغ، هرعت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادثة، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مركز رئيس لعلاج الصدمات.

وبعد أن أشارت معلومات أولية إلى خطورة حالته، أكدت شرطة لندن لاحقا أن المواطن السعودي يتلقى العلاج، وأن الإصابات التي لحقت به لا تشكل خطرا على حياته.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة استنفارا أمنيا وطبيا في موقع الحادثة، فيما ظهر المسعفون وهم يقدمون الرعاية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 58 عاما في موقع الحادثة، لتسببه بأذى جسدي جسيم وحيازة سلاح حاد ومحاولة السرقة بالإكراه.