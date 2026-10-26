الجناح الإماراتي يجتذب زوار معرض «تراثنا» في القاهرة

شهد الجناح الإماراتي المشارك في معرض «تراثنا 2026»، الذي أقيم بالمركز الدولي للمعارض في العاصمة المصرية القاهرة، إقبالاً جماهيرياً خلال اليوم الختامي للمعرض، من خلال عروض للفنون الشعبية الإماراتية عكست أصالة الموروث الثقافي للدولة، وسط تفاعل من الزوار الذين شاركوا في أداء الأهازيج التراثية ورفعوا علم دولة الإمارات، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقدمت فرقة المزيود الحربية، المصاحبة للوفد الإماراتي المشارك في المعرض، مجموعة من العروض التي عرّفت الجمهور بجوانب من الفنون الشعبية الإماراتية، وحظيت بتفاعل من مختلف الفئات العمرية.

وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر القاسمي لتنمية مشاريع الشباب، يوسف محمد إسماعيل، أن المشاركة في المعرض للعام السادس على التوالي تعكس الحرص على التعريف بالموروث الإماراتي، وتعزيز حضوره في المحافل العربية.